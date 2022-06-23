Мощный взрыв прогремел на АЗС в Свердловской области

Мощный взрыв на АЗС произошел в городе Талица Свердловской области. Об этом сообщает Daily Storm.

По предварительным данным, в результате происшествия пострадал как минимум один человек. Подробности и обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее стало известно, что следователи установили причину взрыва на АЗС в Новосибирске. В результате происшествия семь человек получили тяжёлые повреждения, а ещё 28 — лёгкой или средней степени тяжести.

28 человек являются потерпевшими в связи с причинением имущественного ущерба на общую сумму более 100 млн рублей.

Установлено, что взрыв произошёл в тот момент, когда топливо переливали из цистерны в стационарный резервуар.