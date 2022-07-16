Мошенники обманули сибирячку, когда она расслаблялась в Яровом
Она попалась на уловку мошенников, которые заявили, что с ее карты проводят подозрительную операцию
16 июля 2022, 14:15, Илья Звягинцев
64-летняя жительница Новосибирска лишилась 500 тысяч рублей во время отдыха в городе Яровое. К сожалению, эти деньги она не потратила на «крышесносный» отпуск, а просто отдала их мошенникам.
«Потерпевшая рассказала, что ей поступил звонок от неизвестного мужчины, который представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что с ее банковской картой проводят мошеннические действия», — рассказали в ГУ МВД России по Алтайскому краю.
Женщина выполнила все требования мошенника, в результате чего с ее карты списались денежные средства.
Правоохранители устанавливают личность звонившего и счет, на который перевела деньги доверчивая туристка.
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