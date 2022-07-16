Мошенники обманули сибирячку, когда она расслаблялась в Яровом

64-летняя жительница Новосибирска лишилась 500 тысяч рублей во время отдыха в городе Яровое. К сожалению, эти деньги она не потратила на «крышесносный» отпуск, а просто отдала их мошенникам.

«Потерпевшая рассказала, что ей поступил звонок от неизвестного мужчины, который представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что с ее банковской картой проводят мошеннические действия», — рассказали в ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Женщина выполнила все требования мошенника, в результате чего с ее карты списались денежные средства.

Правоохранители устанавливают личность звонившего и счет, на который перевела деньги доверчивая туристка.