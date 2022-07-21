На Алтае пасынок до смерти избил отчима палкой
33-летний мужчина умер в больнице
21 июля 2022, 16:33, Никита Черников
В Смоленском районе Алтайского края задержали мужчину, подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью отчиму, повлекшего его смерть, сообщили в региональном СК.
Днем 19 июля в гости к 24-летнему парню приехала мать с сожителем, и встречу родственники решили отметить распитием спиртного.
«В ходе застолья между мужчинами произошел конфликт, переросший в обоюдную драку. В результате, пасынок нанес потерпевшему множественные удары по голове и телу, в том числе деревянной палкой. От полученных травм 33-летний мужчина через несколько часов скончался в медицинском учреждении», — говорится в сообщении.
Подозреваемого задержали. Готовится ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
Комментарии
Новости партнеров