На Алтае сельчанин уснул во время прогулки по парку и остался без денег

Житель Тальменского района обратился в полицию с заявлением о том, что неизвестные похитили у него рюкзак. Подробности сообщили в региональном главке МВД.

Мужчина рассказал, что он гулял по парку с рюкзаком, в котором находились деньги. Во время прогулки он решил употребить спиртное, но не рассчитал и прилёг вздремнуть на лавочке. Проснувшись, мужчина заметил, что его рюкзак пропал.

Правоохранители установили личность человека, который воспользовался напавшей на сельчанина сонливостью. Им оказался местный житель 1959 года рождения.

Злоумышленник рассказал, что вытащил из рюкзака деньги, а всё остальное выкинул.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.