Несколько гаражей в Барнауле загорелось из-за «детской шалости» с пухом

В Барнауле загорелось несколько гаражей из-за детской «шалости» — несовершеннолетние решили поджечь пух, из-за чего пламя охватило близлежащие боксы. Как сообщает «В курсе 22», по счастливой случайности в них не было автомобилей, однако от огня пострадало имущество.

В МЧС напомнили, что ежегодно в летнее время тополиный пух становится причиной возникновения пожаров в городе, поскольку он легко воспламеняется и горит с большой скоростью. Скапливаясь у строений, складов и стоянок автотранспорта он служит хорошим топливом для огня.