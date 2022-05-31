Несколько гаражей в Барнауле загорелось из-за «детской шалости» с пухом
Автомобилей в них не было, но всё же при пожаре пострадало имущество
31 мая 2022, 20:59
В Барнауле загорелось несколько гаражей из-за детской «шалости» — несовершеннолетние решили поджечь пух, из-за чего пламя охватило близлежащие боксы. Как сообщает «В курсе 22», по счастливой случайности в них не было автомобилей, однако от огня пострадало имущество.
В МЧС напомнили, что ежегодно в летнее время тополиный пух становится причиной возникновения пожаров в городе, поскольку он легко воспламеняется и горит с большой скоростью. Скапливаясь у строений, складов и стоянок автотранспорта он служит хорошим топливом для огня.
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