Певца Чельдиева приговорили к колонии за призывы к акциям против антиковидных мер

Ростовский областной суд приговорил к 10 годам колонии певца Вадима Чельдиева, который в апреле 2020 года призывал к несогласованным митингам во Владикавказе против антиковидных мер. Об этом сообщает РИА Новости.

Два других фигуранта дела, Рамис Чиркинов и Арсен Бесолов, получили 8 и 8,5 лет колонии строгого режима.

Адвокат одного из подсудимых Евгений Гаврилов сообщил журналистам, что намерен обжаловать приговор.

«У обвинения нет никаких подтверждений причастности к инкриминируемым деяниям», — пояснил он, добавив, что у адвокатов всех подсудимых по этому делу позиция солидарна.

Напомним, что по данным следствия, 20 апреля 2020 года во Владикавказе перед зданием правительства состоялся несогласованный митинг, в котором приняли участие около 2 тысяч человек. Люди требовали прекращения режима самоизоляции и свободного перемещения, утверждая, что коронавирус не опасен.

Чельдиева, который разместил в интернете видеоролик с призывами выйти на этот сход, задержали. Уголовное дело было возбуждено по статье «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности». Кроме того, во время перевозки из Санкт-Петербурга в Северную Осетию он несколько раз ударил полицейского в лицо.