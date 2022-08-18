Пожилой водитель сбил 10-летнего ребенка на самокате в Барнауле

В Барнауле 72-летний мужчина за рулем Toyota Caldina сбил 10-летнего ребенка на самокате, который пересекал улицу Антона Петрова по нерегулируемому пешеходному переходу. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю, в результате происшествия несовершеннолетний получил телесные повреждения.

Инцидент произошел 17 августа в 19:40 в районе дома № 260. Об административных или иных мерах в отношении пожилого водителя не сообщается.

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Происшествия Турист из Омской области сбил на автомобиле шестилетнего ребёнка на Алтае

Напомним, что 17 августа в селе Манжерок Майминского района Горного Алтая 27-летний житель Омска наехал на ребенка из Пермского края. Пострадавший госпитализирован.