Пожилой водитель сбил 10-летнего ребенка на самокате в Барнауле

Несовершеннолетний пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу

18 августа 2022, 18:57

В Барнауле 72-летний мужчина за рулем Toyota Caldina сбил 10-летнего ребенка на самокате, который пересекал улицу Антона Петрова по нерегулируемому пешеходному переходу. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю, в результате происшествия несовершеннолетний получил телесные повреждения.

Инцидент произошел 17 августа в 19:40 в районе дома № 260. Об административных или иных мерах в отношении пожилого водителя не сообщается.

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Напомним, что 17 августа в селе Манжерок Майминского района Горного Алтая 27-летний житель Омска наехал на ребенка из Пермского края. Пострадавший госпитализирован.

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