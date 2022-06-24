Пропавших в реке школьниц продолжают искать на Алтае водолазы и спасатели

24 июня продолжились поиски школьниц, отдыхавших в компании подростков на берегу Чумыша в Целинном районе у села Локоть вечером 22 июня. Девочки зашли в воду и пропали. Сейчас поисковые работы ведутся ниже по течению у села Чесноково.

Как ищут пропавших школьниц

С утра пятницы навстречу друг другу от Локтя и от Чеснокова отправлены две группы на двух моторках и двух резиновых лодках, чтобы исследовать акваторию, сообщили в краевом управлении МЧС. Параллельно обследуется береговая линия между этими сёлами. Спасателям помогают полицейские и волонтёры.

Всего в поисково-спасательных работах участвуют 51 человек и восемь единиц техники.

Накануне водолазы обследовали все омуты и другие сложные места вниз по течению реки на расстоянии 1,4 км от места происшествия. Кроме того, на 7 км вниз по течению просканировали дно Чумыша с помощью эхолота.

Водолазам мешает плохая видимость в воде, а так как ранее прошли дожди, усилилось течение в Чумыше. Но МЧС намерено продолжать поиски.

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Что случилось 22 июня на Чумыше

В минувшую среду компания из восьми подростков без сопровождения взрослых отправилась отдыхать на берег реки. В этом месте купание было запрещено, но ребята решили искупаться.

Одна из девочек, не умевшая плавать, была подхвачена течением, её стало уносить от берега. Подруга этой школьницы бросилась ей на помощь, но и её подхватило бурное течение. Через несколько секунд обе скрылись под водой.

23 июня Следком возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. В ведомстве уточнили, что школьники во время отдыха ничего запрещённого не употребляли. Подростки характеризуются хорошо и воспитываются в благополучных семьях.