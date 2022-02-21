Пьяный водитель за рулем Toyota столкнулся с самогрузом в Барнауле

В барнаульском посёлке Лебяжье на улице Центральной легковой автомобиль столкнулся с грузовиком. Как сообщают очевидцы в паблике «Инцидент Барнаул», мужчина за рулём иномарки мог быть пьян.

Согласно снимкам, Toyota «залетела» под самогруз — большая часть корпуса оказалась смята от удара. По словам свидетеля происшествия, водитель легкового авто выжил в происшествии.