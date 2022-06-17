Пьяный житель Алтайского края попытался задавить полицейского

В Алтайском крае 24-летний житель Рубцовска попытался задавить полицейского. Теперь его обвиняют в посягательстве на жизнь правоохранителя, сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

11 июня на одной из улиц города сотрудники ГИБДД подали сигнал об остановке водителю легкового авто, однако тот, будучи пьяным, решил скрыться. Вскоре его остановили.

«Однако обвиняемый, достоверно видя, что позади машины стоит сотрудник полиции, нажал на газ и задним ходом несколько метров протащил его по дороге. В результате противоправных действий полицейскому причинены множественные травмы, в том числе закрытая черепно-мозговая травма», — говорится в сообщении.

Дело завели по ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»). Молодого человека заключили под стражу. Идет расследование.

Ранее в Змеиногорске пенсионер насмерть сбил мальчика на велосипеде.