Серьезный пожар произошел на канатной дороге в Шерегеше

Серьёзный пожар произошёл на канатной дороге в Шерегеше. Об этом сообщает Mash Siberia.

Огонь распространился на верхней станции сектора E. Отмечается, что канатная дорога продолжает функционировать, но не принимает туристов. По предварительным данным, работу не останавливают для того, чтобы спустить тех, кто сел в гондолы до начала пожара.

Территория склона, по словам очевидцев, сильно задымлена. Подходы к канатной дороге оцеплены.

Информации о пострадавших на момент публикации нет.

Обновлено 4 февраля: В администрации курорта amic.ru пояснили, что никакого пожара не было. В это время на курорте произошел скачок электричества и автоматизированная система канатной дороги отключилась В это время на ней находились туристы. Чтобы их спустить, пришлось завести дизельный генератор.

“Так как он долго не работал и был остывший, произошел выхлоп, который некоторые восприняли как задымление из-за пожара”, сообщила собеседница amic.ru

Ранее сообщалось, что в металлическом ангаре на проспекте Космонавтов произошёл серьёзный пожар. В помещении находилась макулатура.