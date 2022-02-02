Серьезный пожар произошел в промзоне в Барнауле

Серьёзный пожар произошёл в одноэтажном металлическом ангаре на пр. Космонавтов в Барнауле. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю, известно, что в помещении загорелась макулатура.

Площадь возгорания, по предварительной информации, превышает 200 квадратных метров. Люди из здания вышли. Работает четыре звена газодымозащитной службы. Для бесперебойной подачи воды проложена магистральная линия от водоисточника.

Напомним, ранее в этот же день, 2 февраля, возгорание произошло в заброшенном здании на улице Советской Армии. Как сообщили amic.ru очевидцы, из-под крыши двухэтажного строения валил дым.