Слетел в обрыв у реки: появились фото с места переворота автобуса с детьми в Алтайском крае

Прокуратура Алтайского края и региональное МВД опубликовали фото и видео с места падения автобуса с детьми, которое произошло сегодня в Солонешенском районе. Согласно снимкам, транспортное средство завалилось на бок, не долетев нескольких десятком метров до реки.

По словам очевидцев, которые приводит «Катунь 24», проезжавшие мимо водители, увидев происходящее, не оставались в стороне, а доставали тросы, с помощью которых помогали выбираться детям из обрыва.

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Напомним, что инцидент произошел в 16:00 на автодороге К-12 Быканов мост — Солоновка — Солонешное — граница с Республикой Алтай. Предварительно установлено, что водитель 1970 года рождения за рулем пассажирского автобуса «КАВЗ-4238» не справился с управлением двигаясь со стороны города Барнаула в направлении села Искра и не справился с управлением, допустив съезд с дороги с последующим опрокидыванием.

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В автобусе находились 33 ребенка и два сопровождающих, который осуществлял организованную перевозку группы детей по предварительному уведомлению Госавтоинспекции о выезде.