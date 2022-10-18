Стало известно, что случилось с пропавшим у Байкала автотуристом, которого разыскивала дочь с Алтая

В Иркутской области нашли мужчину, который с автодомом отправился в длительное путешествие и пропал, сообщает региональное МВД.

«Мужчина, ехавший из Санкт-Петербурга в Хабаровск и разбивший на трассе рядом с Байкалом автомобиль с прицепом в виде автодома, после чего переставший выходить на связь с родными и близкими, обнаружен полицейскими», — рассказали в ведомстве.

Ранее в полицию обратилась жительница Алтайского края. Она сообщила, что переживает за отца, который на автомобиле с прицепом в виде дома на колёсах возвращался на Дальний Восток, но домой не приехал.

Фото: 38.мвд.рф

Полицейские установили, что мужчина попал в аварию — не справился с управлением на трассе Р-258 «Байкал», в результате чего внедорожник и прицеп перевернулись. Водитель серьёзных травм не получил.

Путешественника обнаружили в аэропорту Иркутска. Мужчина не стал пояснять, где находился после ДТП, уточнив, что после аварии у него возникли проблемы с телефоном. После этого он вылетел в родной регион.

Ранее другой путешественник из Петербурга на самокате доехал до Новосибирска и едва не умер, отравившись придорожной едой.