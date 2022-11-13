Такой день. Смертельная авария на трассе и избиение инвалида

Главные новости в Алтайском крае 13 ноября

13 ноября 2022, 23:20, Илья Звягинцев

Смертельная авария произошла на трассе в Алтайском крае 13 ноября. По предварительной информации, водитель иномарки выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с КамАЗом. По словам очевидцев, после столкновения грузовик протащил автомобиль около 30 метров.

Водитель легковой машины погиб на месте происшествия.

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На Семинском перевале уже открыли горнолыжную трассу

В Барнауле инвалид попытался заступиться за ребёнка, которого избивал отец, однако барнаулец повалил мужчину на землю и ударил несколько раз, после чего скрылся с места происшествия.

Сотрудники полиции и Следственного комитета начали проверку по факту сообщений, опубликованных в СМИ и соцсетях.

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Барнаульцы требуют расселить аварийные дома на ВРЗ из-за постоянных пожаров

Барнаульцы в социальных сетях рассказали о наглых водителях, которые ездят по пешеходным зонам.

«Сколько это будет продолжаться? Водители авто думают, что они короли дорог и тротуаров, и пешеходы должны им уступать. Пока делают проспект Энергетиков, автолюбители просто сломают весь тротуар и газон, который уже сделан», — написал автор сообщения.

Отмечается, что дорожники уже установили блоки и натянули ленту, чтобы отвадить нерадивых водителей от езды по пешеходным зонам, но это не помогло.

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