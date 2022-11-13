Такой день. Смертельная авария на трассе и избиение инвалида
Главные новости в Алтайском крае 13 ноября
Смертельная авария произошла на трассе в Алтайском крае 13 ноября. По предварительной информации, водитель иномарки выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с КамАЗом. По словам очевидцев, после столкновения грузовик протащил автомобиль около 30 метров.
Водитель легковой машины погиб на месте происшествия.
В Барнауле инвалид попытался заступиться за ребёнка, которого избивал отец, однако барнаулец повалил мужчину на землю и ударил несколько раз, после чего скрылся с места происшествия.
Сотрудники полиции и Следственного комитета начали проверку по факту сообщений, опубликованных в СМИ и соцсетях.
Барнаульцы в социальных сетях рассказали о наглых водителях, которые ездят по пешеходным зонам.
«Сколько это будет продолжаться? Водители авто думают, что они короли дорог и тротуаров, и пешеходы должны им уступать. Пока делают проспект Энергетиков, автолюбители просто сломают весь тротуар и газон, который уже сделан», — написал автор сообщения.
Отмечается, что дорожники уже установили блоки и натянули ленту, чтобы отвадить нерадивых водителей от езды по пешеходным зонам, но это не помогло.