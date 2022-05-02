Тело 8-летней девочки нашли в септике под Красноярском

В Канске Красноярского края нашли тело восьмилетней девочки в септике около частного дома, сообщают в региональном управлении СК.

По версии следствия, 1 мая ребёнок гулял на улице и не вернулся домой, в связи с чем родители организовали поиски.

«Тело девочки обнаружил хозяин частного дома в приоткрытом септике, расположенном рядом с его домом», — говорится в сообщении.

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По данным НГС24, глубина септика составила три метра, он был прикрыт лишь листом фанеры.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

Ранее в Новосибирской области нашли тело утонувшей 12-летней девочки в реке Изылы.