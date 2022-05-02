Тело 8-летней девочки нашли в септике под Красноярском
Следователи возбудили уголовное дело
2 мая 2022, 14:34, Никита Черников
В Канске Красноярского края нашли тело восьмилетней девочки в септике около частного дома, сообщают в региональном управлении СК.
По версии следствия, 1 мая ребёнок гулял на улице и не вернулся домой, в связи с чем родители организовали поиски.
«Тело девочки обнаружил хозяин частного дома в приоткрытом септике, расположенном рядом с его домом», — говорится в сообщении.
По данным НГС24, глубина септика составила три метра, он был прикрыт лишь листом фанеры.
Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).
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