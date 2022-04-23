Трамвай и легковушка столкнулись в Барнауле

Легковой автомобиль и трамвай маршрута № 10 столкнулись в Барнауле днём 23 апреля, сообщает «Инцидент Барнаул».

Согласно снимку и информации очевидцев, авария случилась на пересечении улиц Малахова и Сухэ-Батора.

О пострадавших и обстоятельствах произошедшего не уточняется.

Свидетели при этом отмечают, что из-за ДТП движение трамваев в сторону улицы Власихинской оказалось заблокировано.

Кроме того, по данным «Яндекс.Карт», из-за аварии на улице Малахова собралась пробка длиною почти в 500 метров — от пересечения с улицей 42-й Краснознамённой бригады до Сухэ-Батора.

Ранее сообщалось, что в Барнауле на улице Попова автобус сбил пешехода. На месте происшествия работали сотрудники реанимации и полиции.