Труп мужчины нашли рядом с автобусной остановкой в пригороде Барнаула

В барнаульском посёлке Пригородном нашли труп мужчины, сообщает «Инцидент Барнаул».

Тело обнаружили утром 6 июля около остановки «Санаторий „Энергетик“».

В краевом СК паблику рассказали, что погибшему — 60 лет. В настоящее время правоохранители проводят проверку, назначен комплекс экспертиз.

Ранее в Барнауле дети нашли разложившийся труп в кустах.