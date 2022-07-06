Труп мужчины нашли рядом с автобусной остановкой в пригороде Барнаула

Правоохранители проводят проверку

6 июля 2022, 12:10, Никита Черников

В барнаульском посёлке Пригородном нашли труп мужчины, сообщает «Инцидент Барнаул».

Тело обнаружили утром 6 июля около остановки «Санаторий „Энергетик“».

В краевом СК паблику рассказали, что погибшему — 60 лет. В настоящее время правоохранители проводят проверку, назначен комплекс экспертиз.

Ранее в Барнауле дети нашли разложившийся труп в кустах.

Комментарии
    Новости партнеров