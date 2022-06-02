Убивший полицейского в Барнауле отправился в тюрьму

В Барнауле суд приговорил к 21 году и 3 месяцам лишения свободы 58-летнего уроженца Кемерова за убийство полицейского в посёлке Гоньба, приговор уже вступил в законную силу. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры по Алтайскому краю.

Инцидент случился 14 июля 2021 года. В тот день участковый отвозил повестку злоумышленнику о необходимости явиться к следователю, но ни в отдел, ни домой он не вернулся. Правоохранителя искали всю ночь, и только к 10 часам утра следующего дня его нашли убитым в сгоревшем автомобиле в шести километрах от посёлка.

Подозреваемого тогда оперативно задержали. При этом во время следствия он неоднократно менял показания.

«Сначала он утверждал, что полицейский вручил ему повестку и уехал. Однако после того как свидетели показали, что он сел в автомобиль участкового, выдвинул новую версию о том, что попросил сотрудника подвезти его, после чего в ходе движения выстрелил ему в голову из самодельного оружия. Мотивом убийства послужила якобы личная неприязнь. Он также рассказал о том, что вывез тело в поле и поджёг служебный автомобиль», — говорится в сообщении.

В ходе судебного заседания подсудимый выдвинул новую версию о том, что убийство и поджог произошли случайно. Он якобы хотел напугать полицейского и выстрели в окно рядом с его головой, после чего машина дернулась и случился второй выстрел, попавший в голову. А пожар, по его словам, возник из-за того, что в автомобиле в тот момент из канистры начал выплёскиваться бензин, это вызвало замыкание проводов и, следовательно, пожар.

Следователи эту версию также опровергли.

«Суд признал подсудимого виновным по ст. 317 УК РФ („Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа в целях воспрепятствования его законной деятельности по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности“) и по ч. 1 ст. 167 („Умышленное уничтожение чужого имущества, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба“) и назначил наказание по совокупности преступлений в виде 21 года и 3 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, а первые пяти лет — в тюрьме», — рассказали в ведомстве.