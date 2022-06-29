В Барнауле автомобиль провалился под асфальт
Горожане отметили, что провал может быть связан с работами, которые коммунальщики проводили неподалёку
29 июня 2022, 16:21, Илья Звягинцев
В Барнауле иномарка провалилась под асфальт. Об этом рассказали очевидцы в сообществе Barnaul22.
Инцидент произошёл у здания по адресу Павловский тракт, 283а. Розовая Honda угодила в провал в асфальте.
По словам горожан, неподалёку коммунальщики проводили земляные работы. Они предположили, что провал может быть связан именно с этим.
Автор сообщения также отметил, что участок, на котором произошёл провал, покрыт ямами. Барнаулец выразил надежду на то, что дорожники исправят ситуацию с покрытием.
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