В Барнауле автомобиль провалился под асфальт

В Барнауле иномарка провалилась под асфальт. Об этом рассказали очевидцы в сообществе Barnaul22.

Инцидент произошёл у здания по адресу Павловский тракт, 283а. Розовая Honda угодила в провал в асфальте.

По словам горожан, неподалёку коммунальщики проводили земляные работы. Они предположили, что провал может быть связан именно с этим.

Автор сообщения также отметил, что участок, на котором произошёл провал, покрыт ямами. Барнаулец выразил надежду на то, что дорожники исправят ситуацию с покрытием.