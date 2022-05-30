В Барнауле двое мужчин попытались украсть чугунную ванну из квартиры и попались росгвардейцам

В Барнауле сотрудники Росгвардии задержали двух мужчин, подозреваемых в краже чугунной ванны, рассказали в пресс-службе ведомства.

Во время патрулирования силовики получили сообщение о том, что неизвестные проникли в одну из квартир ветхого расселяемого дома по улице Короленко.

«Оперативно прибыв к месту ЧП, стражи правопорядка обнаружили и задержали с поличным двух граждан, которые пытались вынести с территории домовладения чугунную ванну», — говорится в сообщении.

Как оказалось, мужчины знали о том, что хозяев нет дома, выломали замки входной двери и проникли в квартиру. Однако ничего ценного там не нашли и решили забрать ванну. Злоумышленников передали полиции.

Ранее в Барнауле задержали 22-летнего местного жителя, которого подозревают в краже 142 мешков муки.