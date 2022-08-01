В Барнауле хулиганы испортили иномарку с краснодарскими номерами

В Барнауле неизвестные повредили иномарку, сообщила автовладелица в паблике «Чёрное и Белое Барнаул» 31 июля.

По её словам, автомобиль был припаркован с 21:00 до 09:00 у «Пятёрочки» по ул. Попова, 97, и «никому не мешал». Однако хулиганы «залезли на крышу и прыгали».

Фото: «Чёрное и Белое Барнаул»

Также на снимках можно заметить, что крыша легковушки вся в грязевых потёках. На машине при этом фигурируют номера с кодом Краснодарского края — 193.

Женщина просит откликнуться очевидцев. В комментариях она также уточнила, что уже обратилась в полицию.