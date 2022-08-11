В Барнауле пьяный рецидивист зарезал сожительницу

49-летнего жителя Барнаула подозревают в убийстве сожительницы, сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю.

Днём 8 августа между парой произошла ссора. Оба в этот момент были пьяны.

«В ходе конфликта мужчина причинил не менее двух ножевых ранений в область жизненно важных органов гражданской жене. От полученных травм 36-летняя потерпевшая через непродолжительное время скончалась в медицинском учреждении», — говорится в сообщении.

Уголовное дело возбудили по статье «Убийство». Подозреваемого заключили под стражу. Отмечается, что ранее его уже привлекали к уголовной ответственности.

«Следствием ведётся сбор и закрепление доказательств для предъявления ему обвинения. Расследование уголовного дела продолжается», — отметили в СК.

Ранее сообщалось, что перед судом предстанет 29-летний житель Славгорода, который устроил резню в салоне автомобиля.