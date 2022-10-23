В Барнауле устраняют последствия ураганного ветра

В Барнауле дорожные и коммунальные службы устраняют последствия сильного ветра, который устроил погром на улицах города в ночь на 23 октября, сообщили в мэрии.

Из-за стихии падали деревья, дорожные знаки, столбы связи. Также ветер вырвал две остановки общественного транспорта, ленту подсветки жилого дома, опрокинул остов торговой палатки.

Кроме того, в пригороде и на некоторых улицах краевой столицы отключалось электричество, добавили в горадминистрации. Подачу света уже восстановили в микрорайоне Благодатное, посёлках Черницк, Мохнатушка, Центральный, а также по улицам Анатолия, Короленко и Пролетарской.

Фото: barnaul.org

По данным ГУ МЧС России по Алтайскому краю, днём 23-го и ночью 24 октября в регионе также ожидается ураганный ветер. Его скорость составит 32-34 м/с.