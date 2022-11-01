В Барнауле водителя «скрутили» прямо на дороге после ДТП

В Барнауле полицейские задержали водителя после ДТП. Об этом рассказали очевидцы в сообществе «В курсе 22».

Авария произошла на пересечении улицы Гоголя с проспектом Красноармейским. Водитель иномарки врезался в столб, от чего конструкция упала.

На место выехали сотрудники полиции, которые задержали мужчину. Очевидцы застали автомобилиста лежащим на земле в наручниках.

По предварительным данным, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее сообщалось, что в Барнауле в результате аварии людей зажало в салоне автомобиля.