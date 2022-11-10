В Барнауле загорелась пристройка возле торгового центра

В ГУ МЧС России по Алтайскому краю прокомментировали возгорание в ТЦ «Балтийский базар» на улице Балтийской в Барнауле. Как сообщает пресс-центр ведомства, задымление произошло в киоске, который пристроен к зданию.

Прибывшие на место пожарные обнаружили возгорание вентиляционной трубы от печи-гриль. Пожар был оперативно ликвидирован на площади 1 квадратный метр. Никто не пострадал, эвакуация людей не потребовалась.

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