В Барнауле завели дело после падения строителя с восьмого этажа

В Барнауле следователи возбудили уголовное дело по факту смерти рабочего на строящемся объекте, сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю.

По данным правоохранителей, 22 июля 36-летний мужчина во время разгрузки стройматериалов упал с высоты восьмого этажа в помещение второго этажа и от полученных травм скончался на месте.

Отмечается, что дело завели по ч. 2 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекших по неосторожности смерть человека»).

Следователи устанавливают обстоятельства случившегося, а также лиц, отвечающих за соблюдение правил безопасности на объекте.