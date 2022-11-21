В Кремле ответили на вопрос о возможности второй волны мобилизации
Песков отметил, что в настоящее время «никаких обсуждений на этот счет нет», однако он не может говорить за Минобороны
В Кремле не обсуждали возможность проведения второй волны частичной мобилизации в России. Как пишет ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, в настоящее время «никаких обсуждений на этот счет нет». Вместе с тем представитель Кремля заявил, что не может говорить за Министерство обороны России.
Напомним, что о начале частичной мобилизации президент России Владимир Путин объявил 21 сентября. Спустя пять недель, 28 октября, глава оборонного ведомства Сергей Шойгу заявил о завершении мероприятий по призыву резервистов.
4 ноября глава государства рассказал, что в России мобилизовали 318 тысяч человек.