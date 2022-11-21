В Кремле ответили на вопрос о возможности второй волны мобилизации

В Кремле не обсуждали возможность проведения второй волны частичной мобилизации в России. Как пишет ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, в настоящее время «никаких обсуждений на этот счет нет». Вместе с тем представитель Кремля заявил, что не может говорить за Министерство обороны России.

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Политика Путин: в России мобилизовали 318 тысяч человек

Напомним, что о начале частичной мобилизации президент России Владимир Путин объявил 21 сентября. Спустя пять недель, 28 октября, глава оборонного ведомства Сергей Шойгу заявил о завершении мероприятий по призыву резервистов.

4 ноября глава государства рассказал, что в России мобилизовали 318 тысяч человек.