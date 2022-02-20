В лесу возле Барнаулки обнаружили тело мужчины

В посёлке Борзовая Заимка по адресу улица Геологов, 37а, из леса у реки Барнаулка вытащили тело мужчины. Как сообщает «Инцидент Барнаул» со ссылкой на краевое СУ СК, труп принадлежит ранее пропавшему местному жителю.

По факту обнаружения проводится доследственная проверка, следователи СК выясняют обстоятельства смерти человека. Предварительно установлено, что смерть мужчины не носит криминальный характер.

Предположительно, тело принадлежит 28-летнему жителю посёлка. Его местонахождение было неизвестно с 18 февраля, сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт».