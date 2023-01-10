В России возбудили первое дело по новой статье о пропаганде ЛГБТ

По словам депутата Хинштейна, речь идёт об издательстве Popcorn Books

10 января 2023, 18:55, ИА Амител

Депутат Госдумы Александр Хинштейн рассказал, что по его запросу возбудили первое в России дело по новой статье о пропаганде ЛГБТ. В своём Telegram-канале он заявил, что в отношении издательства Popcorn Books завели дело по статьям КоАП РФ 6.21 («Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений, предпочтений или смены пола») и 20.1 («Мелкое хулиганство»).

Хинштейн назвал издательство «одним из флагманов продвижения ЛГБТ-литературы в России», отметив, что после вступления в силу новых законов о запрете пропаганды ЛГБТ издательство не только продолжило продажу своих книг, но и демонстративно стало украшать их обложки цитатами из 29 статьи Конституции, гарантирующей свободу слова и запрет цензуры.

Напомним, что в 2022 году в России приняли пакет законов о полном запрете ЛГБТ-пропаганды и пропаганды педофилии в СМИ, рекламе, книгах и кино.