В Тальменке водитель иномарки сбил пешехода и снес бетонный столб
Свидетели отметили, что мужчина, который попал под колеса, перебегал дорогу в неположенном месте
19 июля 2022, 13:35, Илья Звягинцев
Очевидцы сообщили о серьезной аварии в Тальменке. Информацию опубликовали в сообществе «Вкурсе22».
По словам очевидцев, мужчина перебегал дорогу в неположенном месте и его сбила иномарка.
После этого, судя по всему, водитель «Тойоты» не справился с управлением и повалил бетонный столб, который рухнул прямо на кузов автомобиля.
Мужчине, попавшему под колеса, вызвали медиков. Информации о его состоянии и о состоянии водителя иномарки нет.
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