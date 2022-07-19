В Тальменке водитель иномарки сбил пешехода и снес бетонный столб

Очевидцы сообщили о серьезной аварии в Тальменке. Информацию опубликовали в сообществе «Вкурсе22».

По словам очевидцев, мужчина перебегал дорогу в неположенном месте и его сбила иномарка.

После этого, судя по всему, водитель «Тойоты» не справился с управлением и повалил бетонный столб, который рухнул прямо на кузов автомобиля.

Мужчине, попавшему под колеса, вызвали медиков. Информации о его состоянии и о состоянии водителя иномарки нет.