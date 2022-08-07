Водитель иномарки врезался в кирпичную клумбу в Барнауле

Водитель иномарки врезался в цветочную клумбу в Барнауле, сообщили очевидцы в паблике «Инцидент Барнаул».

ДТП случилось в ночь на 7 августа напротив торгового центра «Огни».

«Водитель Toyota Vista не справился с управлением, съехал с проезжей части, после чего совершил столкновение с цветочной клумбой», — говорится в сообщении.

Фото: «Инцидент Барнаул»

При каких обстоятельствах произошла авария и есть ли в ней пострадавшие, не уточняется.

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