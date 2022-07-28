«Вспучило почву». Рядом с Алтаем произошли четыре землетрясения

В четверг, 28 июля, в половине пятого утра в Туве, недалеко от границы с Улаганским районом Республики Алтай, произошло землетрясение магнитудой 3,1 (в эпицентре 3,5), сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН. Сейсмособытие было зафиксировано в Бай-Тайгинском кожууне в горах.

Ранее, в 03:40 ночи, в этом же районе было землетрясение магнитудой 3,8, передаёт «Интерфакс».

Вечером в среду, 27 июля, землетрясение почувствовали жители юга Кузбасса (по соседству с Ельцовским районом Алтайского края). Сейсмособытие произошло в начале девятого вечера в районе Междуреченска — магнитуда 3,8. На карте Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН это происшествие обозначено как earthquake — «землетрясение». То есть оно носило естественный характер, а не было отзвуком взрывных работ горняков.

В соцсетях жители города пишут о землетрясении: «Снова землетрясение. „Распадская-Коксовая“, вспучило почву чуток», «Почувствовала, как качнуло», «Кружки на столе брякнули», — сообщает gazeta. a42.ru.

Ещё одно землетрясение в горном регионе Алтае-Саян произошло далее на восток в Хакасии, в 20 км от столицы республики Абакана. Здесь в среду в 18:13 по местному времени зафиксировали толчки магнитудой 3,4.