Женщина-водитель сбила ребенка на самокате в Барнауле

Девушка-водитель за рулём иномарки сбила ребёнка на самокате на пересечении улиц Ускова и Взлётной в Барнауле. Согласно кадрам, которые опубликовали в сообществе Barnaul22, пострадавшего погрузили на носилки и увезли на скорой.

ДТП произошло на пешеходном переходе. Подробности инцидента и состояние ребёнка уточняется.

Напомним, что вечером 9 апреля в алтайском селе Корчино водитель сбил 50-летнего мужчину, который шёл по улице Комсомольской. Неизвестный водитель, управляя неустановленным автомобилем, наехал на пешехода, после чего скрылся. В настоящее время сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства аварии, проводятся разыскные мероприятия.