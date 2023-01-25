Жителя Алтайского края осудили за убийство брата деревянным штакетником

Родственники распивали спиртные напитки в гараже на территории своего дома. В процессе застолья из-за "длительных конфликтных отношений" произошла ссора

25 января 2023, 21:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Жителя Кулундинского района Алтайского края осудили за умышленное причинение тяжкого вреда брату, которое повлекло его смерть. Как сообщает пресс-служба СУ СКР России по региону, конфликт произошёл ночью в конце апреля 2021 года.

Как установили следователи и суд, родственники распивали спиртные напитки в гараже на территории своего дома. В процессе застолья из-за "длительных конфликтных отношений" произошла ссора. Взяв фрагмент деревянного штакетника, мужчина по меньшей мере дважды ударил брата по шее. После произошедшего он ушёл с места преступления, не оказав потерпевшему помощь – от полученных телесных повреждений 47-летний мужчина скончался.

В ходе следствия мужчина вину в содеянном признал, однако при судебном разбирательстве выдвинул защитную позицию с целью избежать наказания. Суд признал его доводы неубедительными, надуманными и непоследовательными, признав виновным и назначив наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.