Прокси-серверы для PayPal: как правильно выбрать?

И почему востребованы мобильные версии прокси

21 июня 2023, 17:14, ИА Амител LjN8KRYKZ

Денежный перевод / Фото: freepik.com

PayPal* – одна из самых востребованных международных платежных систем. Рассказываем, в чем ее преимущества и как выбрать для нее прокси-сервер.

Что такое PayPal?

Это одна из крупнейших платформ онлайн-переводов, обслуживающая 202 страны и работающая с 25 валютами. С ее помощью можно совершать покупки на крупных торговых площадках и в небольших интернет-магазинах.

Зачем нужен прокси-сервер для PayPal и как его правильно выбрать?

Он позволяет более эффективно использовать систему. Благодаря индивидуальному IP*-адресу можно создавать большое количество профилей и подтверждать их от лица иностранных пользователей. Прокси автоматизирует действия, помогает обойти блокировки и решать другие задачи.

Сегодня есть множество прокси-серверов, однако только платные адреса обеспечивают достойный уровень конфиденциальности данных и безопасность денежных средств. А также скрывают факт подключения к платформе с помощью стороннего сервиса.

Благодаря платным прокси-серверам можно регистрировать большое количество аккаунтов. Дополнительно персональный IP-адрес предлагает высокую скорость загрузки веб-контента.

Сервисы по продаже предлагают IPv4* и IPv6* прокси, которые отличаются адресным пространством. IPv6 поддерживает более высокие требования к адресу, однако для платежной системы подойдут оба вида.

Можно выбрать индивидуальный IP или арендовать прокси для совместного использования.

Еще одно отличное решение – мобильные прокси, использующие адреса операторов сотовой связи (https://mproxy.top/land-paypal)

Зачем нужны мобильные прокси для PayPal?

Причины востребованности:

полная маскировка геолокации смартфона;

обход региональных блокировок;

безопасное подключение для автоматизации действий;

создание множества учетных записей;

ускорение интернет-соединения за счет кэширования и сжатия данных.

Система электронных платежей использует политику безопасности, по которой блокирует платежи, отправленные из определенных стран. Также администрация площадки может заблокировать аккаунт пользователя за чрезмерную активность. Поэтому пользователям платформы необходима анонимность в Сети, достигаемая с помощью персонального IP-адреса.

Мобильные прокси для PayPal, как и серверные, работают на популярных протоколах HTTP(S)*, SOCKS5*, обеспечивая стабильное интернет-соединение. Индивидуальный IP – это удобное решение для простых пользователей и предпринимателей, регулярно осуществляющих денежные переводы в валюте.

* PayPal (ПэйПал); IP-адрес ("АйПи- адрес"); IPv4 ("АйПиви4"); IPv6 ("АйПиви6"); HTTP(S) ("ЭйчТиТиПи(Эс)"); SOCKS5 ("СОКС5")

ООО "Мпрокси"

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