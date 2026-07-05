Прокуратура ведет проверку из-за опрокинувшегося авто в Алтайском крае
Несколько человек обратились за медпомощью
05 июля 2026, 12:35, ИА Амител
Прокуратура Алтайского края ведет проверку в связи со съездом "Газели" в кювет, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
По предварительным данным, 4 июля на 99-м километре автодороги Павловск — Камень-на-Оби — граница Новосибирской области микроавтобус с 20 пассажирами съехал в кювет. Несколько человек обратились за медпомощью.
За рулем находился 59-летний водитель. По информации полиции, на затяжном правом повороте он не справился с управлением, после чего произошла авария. "Газель" выполняла рейс Барнаул — Яровое.
«Сейчас правоохранители проводят проверку на исполнение законодательства о безопасности дорожного движения, причин и условий, которые способствовали аварии», — сообщили в пресс-службе прокуратуры.
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