Прокуратура ведет проверку из-за опрокинувшегося авто в Алтайском крае

Несколько человек обратились за медпомощью

05 июля 2026, 12:35, ИА Амител

Место происшествия / Фото: прокуратура Алтайского края

Прокуратура Алтайского края ведет проверку в связи со съездом "Газели" в кювет, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

По предварительным данным, 4 июля на 99-м километре автодороги Павловск — Камень-на-Оби — граница Новосибирской области микроавтобус с 20 пассажирами съехал в кювет. Несколько человек обратились за медпомощью.

За рулем находился 59-летний водитель. По информации полиции, на затяжном правом повороте он не справился с управлением, после чего произошла авария. "Газель" выполняла рейс Барнаул — Яровое.