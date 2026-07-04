На трассе в Алтайском крае опрокинулся автобус Барнаул — Яровое с пассажирами

На затяжном правом повороте водитель не справился с управлением

04 июля 2026, 14:07, ИА Амител

Место происшествия / Фото: прокуратура Алтайского края

В Каменском районе Алтайского края днем 4 июля произошло ДТП с участием пассажирской "Газели". В результате аварии пострадали две женщины, сообщили в Госавтоинспекции региона.

По предварительным данным, авария произошла на 99-м километре автодороги Павловск — Камень-на-Оби — граница Новосибирской области. Микроавтобус, следовавший по маршруту Барнаул — Яровое, съехал с дороги и опрокинулся.

За рулем находился 59-летний водитель. По информации полиции, на затяжном правом повороте он не справился с управлением, после чего автомобиль съехал в левый кювет. В момент происшествия в салоне находились 20 пассажиров.

В результате ДТП травмы получили две женщины 1975 и 1969 годов рождения, обе госпитализированы.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники экстренных служб. По факту аварии следственное управление СК России по Алтайскому краю возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").

Кроме того, проверку обстоятельств ДТП организовала прокуратура Алтайского края. Правоохранителям предстоит установить все причины и обстоятельства произошедшего.