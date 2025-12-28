В Бийске автомобиль и автобус насмерть сбили четырехлетнюю девочку
Ребенок выбежал на проезжую часть из салона припаркованной машины
28 декабря 2025, 19:12, ИА Амител
28 декабря в Бийске произошло страшное дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом. На улице Красноармейской автомобиль и пассажирский автобус совершили наезд на четырехлетнюю девочку.
По предварительной информации, предоставленной Госавтоинспекцией, трагедия произошла около 16:15 в районе дома № 85. Девочка 2021 года рождения неожиданно выбежала на проезжую часть из салона припаркованного автомобиля. Сначала ее сбил автомобиль Hyundai Sonata под управлением 35-летнего водителя, а затем последовал наезд автобусом ПАЗ-4234, которым управлял 29-летний водитель.
От полученных травм ребенок скончался до приезда скорой помощи. Сотрудники полиции незамедлительно выехали на место происшествия и проводят проверку для установления всех обстоятельств и причин трагедии.
сотни раз такое видел - как останавливается машина и тут же из салона вылетает ребенок такого примерно возраста, и на дорогу. ..., и каждый раз сердце обрывается. ЗНАЕТЕ, что в машине есть Блокировка двери, при наборе скорости включается сама и отключается принудительно только водителем.??! почему думаете ее вообще придумали?!
может кому-то эта ужасающая история послужит уроком и он сможет защитить и спасти жизнь своего ребенка?!
20:26:43 28-12-2025
Ужас
21:30:38 28-12-2025
Да уж. Слов нет. Родителиии, где у вам мозги?
01:18:24 29-12-2025
гость (21:30:38 28-12-2025) Да уж. Слов нет. Родителиии, где у вам мозги? ... это роковая беспечность, невнимательность, неготовность к многозадачности... и бытует мнение, что детей нужно всюду с собой таскать таких маленьких....РОДИТЕЛЬ это ответственность! Господи, какое же горе...похороны в Новый Год
06:59:36 29-12-2025
Гость (01:18:24 29-12-2025) это роковая беспечность, невнимательность, неготовность к мн... да причем тут многозадачность. У таких «многозадачных» как раз сбои с внимательностью. С остальным согласна.
23:44:53 28-12-2025
Вина конечно родителей, они и так наказаны, но водителей к сожалению привлекут к уголовной ответственности, пусть условно, может поселение. Родителям соболезнования
09:26:42 29-12-2025
по идее он сидел в кресле , его сам расстегнуть не может
01:52:43 03-01-2026
И детки разные бывают и родители, но эта страшная ситуация урок для многих. Безумно жалко ангела, родителям соболезнования …