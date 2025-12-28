В Бийске автомобиль и автобус насмерть сбили четырехлетнюю девочку

Ребенок выбежал на проезжую часть из салона припаркованной машины

28 декабря 2025, 19:12, ИА Амител

Место происшествия / Фото: Кадр из видео Госавтоинспекции

28 декабря в Бийске произошло страшное дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом. На улице Красноармейской автомобиль и пассажирский автобус совершили наезд на четырехлетнюю девочку.

По предварительной информации, предоставленной Госавтоинспекцией, трагедия произошла около 16:15 в районе дома № 85. Девочка 2021 года рождения неожиданно выбежала на проезжую часть из салона припаркованного автомобиля. Сначала ее сбил автомобиль Hyundai Sonata под управлением 35-летнего водителя, а затем последовал наезд автобусом ПАЗ-4234, которым управлял 29-летний водитель.

От полученных травм ребенок скончался до приезда скорой помощи. Сотрудники полиции незамедлительно выехали на место происшествия и проводят проверку для установления всех обстоятельств и причин трагедии.