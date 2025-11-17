В Новосибирске водитель автобуса сбил трехлетнюю девочку и скрылся

Ребенка с травмами доставили в больницу

17 ноября 2025, 13:30, ИА Амител

Место ДТП / Фото: "Прецедент Новосибирск"

В Новосибирске водитель автобуса № 50 сбил трехлетнюю девочку на пешеходном переходе и уехал с места происшествия. Авария произошла 17 ноября возле дома № 86/1 по улице Вересаева, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

По данным ГАИ, мама с ребенком переходили дорогу на зеленый сигнал светофора, когда на них наехал автобус. Водитель не остановился, не оказал помощь и покинул место ДТП.

Прокуратура уже начала проверку.

«Прокуратура проверит соблюдение обязательных требований законодательства перевозчиком при осуществлении деятельности, обеспечение безопасности дорожного движения на участке улично-дорожной сети. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», – информируют в ведомстве.

