В Новосибирске водитель автобуса сбил трехлетнюю девочку и скрылся
Ребенка с травмами доставили в больницу
17 ноября 2025, 13:30, ИА Амител
В Новосибирске водитель автобуса № 50 сбил трехлетнюю девочку на пешеходном переходе и уехал с места происшествия. Авария произошла 17 ноября возле дома № 86/1 по улице Вересаева, сообщили в региональной Госавтоинспекции.
По данным ГАИ, мама с ребенком переходили дорогу на зеленый сигнал светофора, когда на них наехал автобус. Водитель не остановился, не оказал помощь и покинул место ДТП.
Прокуратура уже начала проверку.
«Прокуратура проверит соблюдение обязательных требований законодательства перевозчиком при осуществлении деятельности, обеспечение безопасности дорожного движения на участке улично-дорожной сети. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», – информируют в ведомстве.
08:38:33 18-11-2025
попал водятел на две статьи минимум.
проезд на красный и наезд на пешехода.
так еще как трус свалил от ответственности и помощи не оказал, вот случись такое с его ребенком он же орать будет во все горло что никто не помог.