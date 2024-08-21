Пропали в ущелье. Еще двух человек уже четвертые сутки ищут на Алтае

Местонахождение мужчины и девушки неизвестно с 17 августа

21 августа 2024, 12:00, ИА Амител

В Республике Алтай пропали два человека / Фото: vk.com/find_child

В Республике Алтай ведутся поиски 17-летней девушки и 35-летнего мужчины, которые в составе научно-исследовательской экспедиции находились в ущелье в Чемальском районе. Информацию опубликовал "Национальный центр помощи детям".

"17 августа вместе с научным руководителем находилась в ущелье. Последний раз выходили на связь в 20:00 и до настоящего времени их местонахождение неизвестно", - говорится в ориентировке на поиск девушки.

Напомним, также вечером 17 августа в Алтайском крае пропали 19-летний парень и 18-летняя девушка, которые вечером пошли на гору Синюху. Пропавших ищут правоохранители, волонтеры, спасатели, местные жители, в поисках применяются беспилотные летательные аппараты с тепловизором. Дополнительно на место происшествия направили кинологические расчеты.