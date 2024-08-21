Пропали в ущелье. Еще двух человек уже четвертые сутки ищут на Алтае
Местонахождение мужчины и девушки неизвестно с 17 августа
21 августа 2024, 12:00, ИА Амител
В Республике Алтай ведутся поиски 17-летней девушки и 35-летнего мужчины, которые в составе научно-исследовательской экспедиции находились в ущелье в Чемальском районе. Информацию опубликовал "Национальный центр помощи детям".
"17 августа вместе с научным руководителем находилась в ущелье. Последний раз выходили на связь в 20:00 и до настоящего времени их местонахождение неизвестно", - говорится в ориентировке на поиск девушки.
Напомним, также вечером 17 августа в Алтайском крае пропали 19-летний парень и 18-летняя девушка, которые вечером пошли на гору Синюху. Пропавших ищут правоохранители, волонтеры, спасатели, местные жители, в поисках применяются беспилотные летательные аппараты с тепловизором. Дополнительно на место происшествия направили кинологические расчеты.
12:03:44 21-08-2024
Уважаемые, дайте свежую информацию, как проходят поиски парня и девушки в окрестностях горы Синюхи?
12:14:38 21-08-2024
Однако...
13:20:26 21-08-2024
Мистика какая-то
13:37:08 21-08-2024
мальчики с девочками парами пропадают, может стоит распространить ориентировки на соседние регионы... на всякий случай...
13:50:55 21-08-2024
Да что такое происходит, я переживаю за тех и за тех, как за своих близких родственников. Долго уже найти не могут....... Редакция, дайте новые данные по поискам.
14:17:06 21-08-2024
А они только в штанах, а как же верх?
15:36:13 21-08-2024
Что у них там за научно-исследовательская экспедиция? Вот в чем вопрос. Я так понял они крутились вокруг жилых мест, а последний контакт был в районе реки Куба 17 августа в 20 часов.
И тут такой момент - если они шли реально готовые со спальниками и палаткой, то может они переночевали и утопали куда-то и все с ними и сейчас норм.
А если они крутились вокруг жилых мест с расчетом на ночлег в доме и всё такое. И не были готовы к ночевке в лесу, то может быть все что угодно...могли ломануться по темени до жилья. А по темноте ходить в таких местах не стоит. По себе знаю...я как-то так ногу подвернул в темноте на спуске (хорошо хоть не сломал) или хотя бы в поиске более удобной ровной площадки для ночлега тоже так же. Нельзя по темноте ходить в таких местах. Надо ставить палатку или организовывать ночлег любыми другими способами. А лучше делать это до темноты.
16:21:10 21-08-2024
А, всё вопрос отпал.
Это питерцы. Препод и студентка.
Забейте в ютубе "Экспрессия HERV-K HML-2 в опухолевых тканях (Макашов А.А.)" и поймете чем он занимается...а потом представьте Андрея Андреевича в районе реки Куба на Алтае ночью...
Вообще они полезли в ущелье собирать клещей для исследований, и расстояние до ближайших гостиниц там около нескольких километров. Похоже они не планировали ночевки в лесу...
17:10:09 21-08-2024
Данаец (16:21:10 21-08-2024) А, всё вопрос отпал.Это питерцы. Препод и студентка.... там +5, клещи и хищники. и капец какие места дикие. Увы
17:03:26 21-08-2024
найдитесь пожалуйста! переживаю как за родных :(