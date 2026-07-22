Волонтеры обошли больше 130 км в поисках ребенка

22 июля 2026, 12:30, ИА Амител

Участник "Лиза Алерт" / Фото: Ярослав Жоган / amic.ru

Сотни людей помогают найти 13-летнюю девочку, пропавшую в подмосковном СНТ "Биоприбор" под Пущино. Профессиональные спасатели, добровольцы "ЛизаАлерт" и "СпасГрада", сотрудники Следственного комитета и просто неравнодушные жители ведут поиски, сообщает aif.ru.

Более 130 километров

Школьница исчезла вечером 19 июля. Как рассказала aif.ru мать ребенка, ее дочь вышла из дома на несколько минут — отправилась искать потерянное кольцо, — но так и не вернулась.

Для родителей самым тяжелым испытанием стала полная неопределенность. По словам матери, у семьи нет ни малейшего предположения о том, куда могла направиться девочка. Сейчас все надежды близких связаны с работой поисковых отрядов.

«Абсолютно никаких мыслей. Если бы они у меня были, я бы искала ее именно по этим ориентирам. Но у меня даже вариантов нет, где она может быть», — поделилась мать пропавшей.

Следователи и волонтеры сосредоточились на квадрате, где, предположительно, оборвался след ребенка. Специалисты изучают записи с камер видеонаблюдения, а добровольцы прочесывают территорию вокруг этой локации во всех направлениях.

Ночной штаб и сотни помощников

Сигнал о пропаже поступил на горячую линию поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" 20 июля в 01:30. Как сообщила координатор поиска в Московской области Аполлинария, добровольцы оперативно развернули полевой штаб.

В первую же ночь составили карту городских видеокамер, а к утру следующего дня для местности сформировали 18 групп. К профессиональным поисковикам присоединились более ста местных жителей. К утру 21 июля пешие отряды суммарно преодолели свыше 130 километров.

«Приоритет отдается ближайшей к дому девочки территории и всем возможным маршрутам движения ребенка. На сегодня отрабатывается зона вокруг точки, откуда девочка ушла — СНТ и вся прилегающая территория, лесные массивы», — уточнила представитель отряда.

Чтобы оптимизировать работу и избежать дублирования маршрутов, силы "ЛизаАлерт" и "СпасГрада" разделили зоны ответственности. При этом штабы постоянно обмениваются информацией со Следственным комитетом и полицией.

На фоне напряженного поиска ярко проявилась солидарность местного сообщества. Один из предпринимателей безвозмездно предоставил помещение для круглосуточной работы штаба, где волонтеры могут согреться и зарядить оборудование.

Кроме того, местная сеть магазинов взяла на себя обеспечение участников поисков горячим питанием. Во второй половине дня 21 июля на месте, по уточненным данным, непрерывно работали 56 человек, и люди все еще прибывали за новыми задачами.

Как ищут пропавшую девочку

Для максимального охвата местности спасатели задействовали беспилотник с тепловизионным оборудованием. Воздушная разведка позволила в темное время суток оперативно обследовать открытые поля и луга у кромки леса — чувствительная оптика способна засечь человеческий силуэт даже в полной темноте. Однако главную надежду поисковые группы возлагают не на технологии.

«Да, у нас был задействован беспилотник с тепловизором на открытой местности. Но все-таки в основном вся территория отрабатывается пешими поисковыми группами», — пояснила Аполлинария.

Особенности ландшафта в районе Пущино диктуют свои условия: изрезанная оврагами территория, плотные заросли кустарника и многочисленные хозяйственные постройки создают большое количество "слепых зон", где дрон бесполезен. В таких условиях решающую роль играет работа людей на земле.

Ситуация находится под строгим контролем правоохранительных органов. Старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий в комментарии для aif.ru подтвердила предельную концентрацию ресурсов: "Поиски активно ведутся, принимаются все меры к установлению местонахождения девочки". Оперативная информация отрабатывается следователями в тесном контакте с волонтерскими отрядами, а пешие группы продолжают методично зачищать возможные квадраты поиска.

Приметы