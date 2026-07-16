Полиция просит помочь найти пропавшего 19 лет назад мальчика
Ребенка ищут с 2007 года
16 июля 2026, 15:00, ИА Амител
Полиция Владивостока ищет мальчика, который пропал 19 лет назад в Хабаровске, сообщили в пресс-службе УМВД по Приморскому краю.
«Полиция Владивостока просит оказать содействие в розыске пропавшего... Особые приметы: ожог на внутренней стороне правой руки (на локтевом сгибе), на правом колене — шрам зигзагообразной формы», — написали в соцсетях ведомства.
Разыскивается мальчик 2002 года рождения, который ушел из дома в Хабаровске еще 5 июня 2007 года. Правоохранительные органы не прекращают поиски и продолжают устанавливать его местонахождение, несмотря на то что исчезновение произошло почти 20 лет назад.
Полицейские призывают граждан проявить бдительность. Если у вас есть какая-либо информация о судьбе этого человека — сведения о возможных свидетелях, подозрительных лицах или обстоятельствах того дня, — просьба незамедлительно сообщить об этом в ближайшее отделение полиции или по телефону дежурной части.
15:07:29 16-07-2026
Особые приметы и фотография были важны в 2007 году. Сейчас мальчику должно быть 24 годика... если только он сам себя найдёт по приметам.
15:32:24 16-07-2026
Малыш! Найдись!
15:47:00 16-07-2026
Гость (15:32:24 16-07-2026) Малыш! Найдись!... Малышу 24 года. И если за столько лет не нашелся....
23:09:43 16-07-2026
Во дают.
06:21:24 17-07-2026
А Ксению Бокову, считается, что нашли?