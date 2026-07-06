В Тыве пятые сутки ищут пропавших школьниц

Две девочки 13 лет ушли на прогулку и не вернулись

06 июля 2026, 21:45, ИА Амител

Пропавшие девочки на записи с камер видеонаблюдения / Фото: МВД по Республике Тыва

В Кызыле, столице Республики Тыва, пятые сутки ищут двух пропавших школьниц, сообщает РИА Новости.

Найденные телефоны

В ночь на 2 июля в полицию Кызыла обратились родители двух пропавших школьниц. Девочки ушли из дома около пяти часов вечера предыдущего дня и не вернулись к ночи. По словам родных, они перестали отвечать на звонки, хотя раньше всегда предупреждали о своих планах.

Поисковые работы начались незамедлительно. Около трех часов ночи брат подруги девочек обнаружил их телефоны на берегу реки.

«Около трех часов ночи брат подруги дочери нашел на берегу реки их телефоны. Мы весь вечер звонили, трубку никто не брал. А потом номер стал недоступен», — рассказывает мать одной из школьниц, Мочургай Шомбун.

При этом заряд батареи еще сохранялся. Женщина предполагает, что устройства намеренно выключили, а затем подбросили на берег. Вскоре волонтеры и спасатели нашли обувь пропавших в 400 метрах от воды.

В тот же день Следственный комитет возбудил уголовное дело. В ведомстве уточнили, что изъятые мобильные аппараты направлены на экспертизу.

Следственное управление по республике призывает граждан сообщить любую информацию о местонахождении детей или обстоятельствах их исчезновения. Кроме того, жителей, владеющих лодками, просят помочь в обследовании акватории протоки Енисея.

Новая зацепка

Число волонтеров на месте поисков продолжает расти. На берегу развернут координационный штаб, где добровольцев распределяют по группам и выдают каждой из них определенный маршрут движения.

Как сообщили в республиканском управлении МЧС, зона поиска расширена до соседнего города Шагонар. Обследование территории ведется с привлечением беспилотных летательных аппаратов.

«На 6 июля мероприятия специалистов подразделений беспилотной авиации сосредоточены на тщательном обследовании береговой линии, островов и заломов, труднодоступных мест», — сообщили в ведомстве.

Недалеко от берега, в 22 километрах от Кызыла, в воскресенье нашли обувь второй девочки.

Основной версией исчезновения школьниц на данный момент считается утопление. Об этом заявил министр внутренних дел по Республике Тыва, генерал-майор полиции Юрий Завьялов. Но в ходе следствия отрабатываются все версии.

Родители одной из девочек не верят в версию о несчастном случае.

«Дочь плавать не умела и в Енисей сама бы никогда не полезла. Она купалась только в нашем присутствии — и то на озере, а не в реке», — говорит Мочургай.

"Не верьте фейкам"

В воскресенье в городских сообществах появилась информация, что школьниц якобы удерживают в одном из домов на улице Колхозной. В течение нескольких минут к зданию прибыли десятки разгневанных граждан, требовавших освободить "заложниц".

Для пресечения паники на место срочно прибыл глава МВД по Тыве Юрий Завьялов. Он распорядился сформировать республиканский координационный штаб во главе со своим заместителем Шолбаном Сендашем.

Кроме того, министр поручил главе молодежного ведомства Буяну Куулару привлечь к поискам молодежные организации и ветеранов СВО, отметив, что их навыки ориентирования и дисциплина сейчас необходимы.

Завьялов также обратился к жителям республики с предупреждением: из-за сильной жары в регионе участились несчастные случаи на воде, поэтому контроль за детьми должен быть максимальным. Поисково-спасательная операция продолжается.