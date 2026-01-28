"Есть позитивные сдвиги". Ректор АлтГУ рассказал о судьбе нового корпуса на Сахарова

Проект уже готов, но необходимо перенести в другое место два бюста

Проект нового корпуса АлтГУ / Фото: amic.ru

Для начала строительства нового учебного корпуса АлтГУ на площади Сахарова в Барнауле необходимо перенести два бюста с территории сквера, где и будут возводить здание. Речь идет о памятниках выдающимся ученым Петру Семенову-Тян-Шанскому и Степану Ивановичу Гуляеву. Сейчас для бюстов ищут новое место. Об этом журналистам сообщил ректор АлтГУ Сергей Бочаров 27 января во время отчета о работе за 2025 год.

Когда начнут строить новый корпус?

Пока неизвестно. Как сообщил Сергей Бочаров, в этом году проект пройдет экспертизу. После чего руководство вуза будет просить федеральное Минобрнауки выделить средства на его строительство. Также за этот год придется понять, куда перенести два памятника, которые стоят в сквере рядом с корпусом "Д", где и планируют возводить новый кампус.

«Есть позитивные сдвиги. Не буду рассказывать все, чтобы не сглазить. Однако у нас есть направления, по которым мы работаем. Во-первых, мы пытаемся решить вопрос с памятниками, которые установлены на территории Алтайского государственного университета. Как только будет законодательно понятен механизм переноса, мы сдвинемся к следующей стадии — экспертизе», — пояснил Сергей Бочаров.

Что известно о проекте корпуса АлтГУ?

Проект обсуждают уже много лет. Новый корпус, состоящий из двух блоков, будет высотой от 8 до 12 этажей. Также в нем разместят столовую, библиотеку, коворкинг и аудитории. Под зданием будет два уровня парковок на 136 машино-мест. Возводить корпус планируется на площади Сахарова — на месте небольшого сквера рядом уже с существующим корпусом "Д". Над эскизами работала мастерская "Архи-Групп".

Во сколько обойдется строительство такого объекта в нынешних реалиях — неизвестно. В мае 2023 года в интервью amic.ru Сергей Бочаров отмечал, что на реализацию проекта потребуется минимум 6 млрд рублей, но это явно не окончательная сумма. Еще три года назад планировалось, что новое здание для университета будет стоить не больше трех миллиардов. Скорее всего, учитывая постоянные скачки цен на стройматериалы, новый дом для студентов и преподавателей АлтГУ обойдется намного дороже.