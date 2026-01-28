"Есть позитивные сдвиги". Ректор АлтГУ рассказал о судьбе нового корпуса на Сахарова
Проект уже готов, но необходимо перенести в другое место два бюста
28 января 2026, 14:00, ИА Амител
Для начала строительства нового учебного корпуса АлтГУ на площади Сахарова в Барнауле необходимо перенести два бюста с территории сквера, где и будут возводить здание. Речь идет о памятниках выдающимся ученым Петру Семенову-Тян-Шанскому и Степану Ивановичу Гуляеву. Сейчас для бюстов ищут новое место. Об этом журналистам сообщил ректор АлтГУ Сергей Бочаров 27 января во время отчета о работе за 2025 год.
Когда начнут строить новый корпус?
Пока неизвестно. Как сообщил Сергей Бочаров, в этом году проект пройдет экспертизу. После чего руководство вуза будет просить федеральное Минобрнауки выделить средства на его строительство. Также за этот год придется понять, куда перенести два памятника, которые стоят в сквере рядом с корпусом "Д", где и планируют возводить новый кампус.
«Есть позитивные сдвиги. Не буду рассказывать все, чтобы не сглазить. Однако у нас есть направления, по которым мы работаем. Во-первых, мы пытаемся решить вопрос с памятниками, которые установлены на территории Алтайского государственного университета. Как только будет законодательно понятен механизм переноса, мы сдвинемся к следующей стадии — экспертизе», — пояснил Сергей Бочаров.
Что известно о проекте корпуса АлтГУ?
Проект обсуждают уже много лет. Новый корпус, состоящий из двух блоков, будет высотой от 8 до 12 этажей. Также в нем разместят столовую, библиотеку, коворкинг и аудитории. Под зданием будет два уровня парковок на 136 машино-мест. Возводить корпус планируется на площади Сахарова — на месте небольшого сквера рядом уже с существующим корпусом "Д". Над эскизами работала мастерская "Архи-Групп".
Во сколько обойдется строительство такого объекта в нынешних реалиях — неизвестно. В мае 2023 года в интервью amic.ru Сергей Бочаров отмечал, что на реализацию проекта потребуется минимум 6 млрд рублей, но это явно не окончательная сумма. Еще три года назад планировалось, что новое здание для университета будет стоить не больше трех миллиардов. Скорее всего, учитывая постоянные скачки цен на стройматериалы, новый дом для студентов и преподавателей АлтГУ обойдется намного дороже.
14:07:17 28-01-2026
Редкое уродство! Неужели нет других вариантов, только "беременный" дом? Что за пузо висит на фасаде? Новая часть никак не стыкуется со старой. Как могли утвердить данный проект?
14:08:21 28-01-2026
Теперь хоть что на Сахарова уже лепить можно. Пространство потеряно при стройке многоэтажек
14:09:48 28-01-2026
Как ректор Бочаров делает много для АГУ, бесспорно он на своем месте. НО! Строить в центре это перебор во всех смыслах. Это как на красной площади воткнуть свою хату. Там близко не подпустят, а у нас получается что еще и выгодно продадут место.
14:09:55 28-01-2026
Убожество с заплаткой
14:13:47 28-01-2026
могу перенести два бюста за 12 миллионо ублей , с откатом по тарифу
14:37:25 28-01-2026
там дворец можно возвести с каскадом ступенчатых фонтанов как в Петергофе а они возведут ЭТО !!!!!!!
14:53:59 28-01-2026
А универ свое убожество на Соце снести не хочет? Как раз место для строительства освободится, и прощадь уродовать не придется, да и бюсты переносить тоже. Нет?
14:59:06 28-01-2026
Надеюсь,что экономическая ситуация в стране не позволит это уродство воплотить в жизнь.
15:12:48 28-01-2026
Опять чудесный сквер сотрут с лица земли. Мало "Барнаульской крепости"? Почему руководители вех мастей так не любят Барнаул? Понаехали из деревень, город им неродной. Можно гадить
18:48:31 28-01-2026
как можно уничтожать последние островки зелени? Когда то Барнаул считался зеленым городом, теперь застройка и быдлопарковщики уничтожают последние скверы
20:21:20 28-01-2026
В условиях дефицита бюджета никакого финансирования не будет, так что это всё самопиар Бочарова - чтоб не забывали. Других достижений похоже нет.
22:05:12 28-01-2026
Не построят в этом месте и слава богу. Сносите частник на "Обском бульваре" и там стройте,а не мостите кобыле седло
22:56:49 28-01-2026
Я думаю большинство жителей против
03:53:53 29-01-2026
Завыли, лишенцы… мне в принципе плевать на этот новый корпус, но рад был бы его постройке назло всем вам. Собрались тут архитекторы и урбанисты, в 19-м поколении потомственные вельможи златоглавого Барнаула. Сами колхозане из колхозан, однако туда же - лезут со своим мнением…
07:38:00 29-01-2026
Гость (03:53:53 29-01-2026) Завыли, лишенцы… мне в принципе плевать на этот новый корпус... Судя по тексту,колхозан тут один ты
09:35:00 29-01-2026
Город уродуют страшно всем этим новостроем ужасным, места для жизни нет.. никого не волнует, как жить, только деньги бы освоить на строительстве.