Прошлое Ксении Бородиной стало причиной срыва съемок реалити-шоу с участием ее мужа
Супруг Бородиной Николай Сердюков покинул проект "Мастер игры"
06 февраля 2026, 15:11, ИА Амител
Муж телеведущей Ксении Бородиной Николай Сердюков покинул реалити-шоу "Мастер игры" еще до старта съемок. Как сообщает super.ru, причиной стало неожиданное пересечение с прошлым его супруги.
По данным издания, Сердюков согласился на участие в проекте и прилетел в Марракеш, где должен был начаться новый сезон. Однако уже на месте он узнал, что среди участников будет Курбан Омаров — бывший муж Ксении Бородиной. После этого, утверждает инсайдер, Сердюков резко изменил планы: долго переписывался по телефону, собрал вещи и уехал, не приступив к съемкам.
Ксения Бородина и Николай Сердюков поженились в июне прошлого года, позже устроив отдельную торжественную церемонию. Ранее телеведущая состояла в браке с Курбаном Омаровым: они поженились летом 2015 года, в том же году у пары родилась дочь Теона. Спустя шесть лет супруги расстались.
16:25:35 06-02-2026
Ксения красивая какая!
17:22:16 06-02-2026
Гость (16:25:35 06-02-2026) Ксения красивая какая!... До первой неудачной операции на лице.
23:34:16 06-02-2026
Ксюша похожа на Пенелопу Крус в молодости, только более упитанную.