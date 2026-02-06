НОВОСТИОбщество

Прошлое Ксении Бородиной стало причиной срыва съемок реалити-шоу с участием ее мужа

Супруг Бородиной Николай Сердюков покинул проект "Мастер игры"

06 февраля 2026, 15:11, ИА Амител

Ксения Бородина / Фото: соцсети телеведущей
Ксения Бородина / Фото: соцсети телеведущей

Муж телеведущей Ксении Бородиной Николай Сердюков покинул реалити-шоу "Мастер игры" еще до старта съемок. Как сообщает super.ru, причиной стало неожиданное пересечение с прошлым его супруги.

По данным издания, Сердюков согласился на участие в проекте и прилетел в Марракеш, где должен был начаться новый сезон. Однако уже на месте он узнал, что среди участников будет Курбан Омаров — бывший муж Ксении Бородиной. После этого, утверждает инсайдер, Сердюков резко изменил планы: долго переписывался по телефону, собрал вещи и уехал, не приступив к съемкам.

Ксения Бородина и Николай Сердюков поженились в июне прошлого года, позже устроив отдельную торжественную церемонию. Ранее телеведущая состояла в браке с Курбаном Омаровым: они поженились летом 2015 года, в том же году у пары родилась дочь Теона. Спустя шесть лет супруги расстались.

Шоу-бизнес Знаменитости

Комментарии 3

Avatar Picture
Гость

16:25:35 06-02-2026

Ксения красивая какая!

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:22:16 06-02-2026

Гость (16:25:35 06-02-2026) Ксения красивая какая!... До первой неудачной операции на лице.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:34:16 06-02-2026

Ксюша похожа на Пенелопу Крус в молодости, только более упитанную.

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров