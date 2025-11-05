"Просто потрясающе". В Барнауле прошла танцевальная "Атмосферная встреча" для бизнесменов

Предпринимателям рассказали, что танцы служат уникальным способом общения и позволяют обрести гармонию

05 ноября 2025, 13:30, ИА Амител

"Атмосферные встречи" / Фото: "Атмосфера" / Семен Рогожников

Алтайские предприниматели на очередной "Атмосферной встрече" в Барнауле познакомились с деятельностью танцевальной студии "Лариса", основанной Ларисой Любивой в 1990-е годы, сообщает "Атмосфера".

Напомним, "Атмосферные встречи" проводятся в Барнауле с весны 2025 года. Ранее алтайским бизнесменам объяснили, как шахматы учат мыслить стратегически, еще одну встречу провели в художественной мастерской, предприниматели более двух часов писали маслом картины, и еще на одном мероприятии бизнесменам рассказали об этикете. Как пояснил редактор интернет-издания "Атмосфера" Дмитрий Негреев, цель таких встреч – подарить бизнесменам приятные эмоции, возможность хорошо провести время и ненадолго отвлечься от повседневных, порой тяжелых мыслей.

«Многие интересуются, почему наша студия носит имя "Лариса". В те годы было модно давать компаниям имена основателей, как, например, многочисленные киоски "Марина", "Ирина" или "Полина". Но мы отличаемся тем, что смогли вырасти из скромного начинания до одного из лидеров танцевальной отрасли», – отметила Лариса Любивая.

Она подчеркнула, что танцы служат уникальным способом общения между мужчиной и женщиной, позволяя им вновь обрести гармонию в своих традиционных ролях, поскольку в танце женщина вновь ощущает свою женственность, а мужчина – свою мужественность.

"Атмосферные встречи" / Фото: "Атмосфера" / Семен Рогожников

Региональный управляющий Альфа-Банком в Барнауле Ирина Бубенко отметила, что всегда считала танцы чем-то прекрасным и одновременно требующим серьезного подхода:

«Это не то, чем можно заниматься наполовину. Сегодняшнее мероприятие было просто потрясающим – настолько красивым и захватывающим, что мне очень захотелось попробовать себя в танце. Даже возникла мысль записаться на пробное занятие. Мероприятие оставило очень приятное впечатление. Все было здорово, большое спасибо!»

Генеральный директор "Хеликс Алтай" Виктор Гудяк рассказал, что мероприятие понравилось и его очень зацепило несколько высказываний Ларисы о танцах:

«Я их сам очень сильно люблю и хотел когда-нибудь начать. И опять же, понравилась наглядная демонстрация и даже предложение самим попробовать».

Маркетолог поликлиники "Здоровье" Валентина Толмачева указала, что в обычной жизни занимается спортивными бальными танцами: