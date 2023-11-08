С полиции снимут полномочия наказывать за 46 видов нарушений

Предполагается, что правоохранители больше не будут оформлять протоколы, которые могут оформить другие ведомства

08 ноября 2023, 09:40, ИА Амител

Фото: unsplash.com

С МВД России снимут часть полномочий, связанных с составлением протоколов и рассмотрением дел по ряду административных правонарушений. Об этом сообщает газета "Известия".

Соответствующий законопроект кабмин РФ внесет на рассмотрение Государственной Думы до 10 ноября. Документом предполагается, что полиция больше не будет наказывать за нарушения, административные протоколы по которым могут оформлять различные ведомства. Таким образом, полиция больше не будет наказывать граждан за нарушение правил перевозки крупногабаритных грузов, за оборот алкоголя, ведение бизнеса с нарушением лицензионных требований, за охоту на медведей и рыбалку без разрешения и другие.

Составление протоколов по этим правонарушениям полностью ляжет на контрольные органы, которые и сейчас имеют право оформлять их. Это Росприроднадзор, Росреестр, МЧС, Роспотребнадзор, Ростехнадзор, Рослесхоз и другие.

В правительстве отмечают, что около 200 составов правонарушений, которые находятся в ведении МВД, уже контролируются иными надзорными органами. В результате правоохранители, по сути, дублируют их возможности. Отметим, что законопроект уже одобрили на правительственной комиссии по законопроектной деятельности.