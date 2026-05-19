Стираем пуховики и пледы. В ТЦ "Лето" открыли прачечную самообслуживания Big Wash
Сервис принимает крупные вещи и работает с корпоративными клиентами
19 мая 2026, 10:00, ИА Амител erid: 2W5zFHbzBjF
В Барнауле в торговом центре "Лето" (Павловский тракт, 251в) открыли новую прачечную самообслуживания Big Wash. Здесь можно постирать объемные вещи, сезонную одежду, домашний текстиль и изделия, которые сложно привести в порядок в обычной домашней стиральной машине. До 1 июня 2026 года по промокоду "Амик" на все услуги действует скидка 15%.
Что можно постирать?
В Big Wash принимают пледы и одеяла, пуховики и куртки, автомобильные чехлы, шторы, мягкие игрушки, а также пальто, если в составе ткани не более 65% шерсти.
Стирают вещи новые машины Asko ("Аско").
Сколько стоят услуги?
Стоимость стирки — 400 рублей. Сушка стоит 200 рублей. Гель или кондиционер можно добавить за 50 рублей.
Отдельное направление работы Big Wash — корпоративные клиенты. Прачечная готова принимать постоянные большие заказы. В таких случаях стоимость услуг согласовывают индивидуально.
Скоротать время ожидания посетители прачечной могут в магазинах и кафе ТЦ "Лето". Также Big Wash предлагает безлимитный вай-фай и зарядные устройства для смартфонов. У входа в торговый центр расположена просторная парковка.
Где находится прачечная?
Big Wash работает ежедневно с 09:00 до 21:00 в ТЦ "Лето". Ориентир — главный вход, справа от эскалатора.
Чтобы получить скидку 15%, нужно ввести промокод "Амик" на терминале при заказе услуг.
Прачечная Big Wash
Адрес: Барнаул, Павловский тракт, 251в
Тел.: +7-995-013-1663
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СайтИП Родионова Елена Олеговна
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