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Путин: уровень безработицы в России находится на рекордно низком уровне

При этом наблюдается рост промышленности

19 декабря 2024, 16:35, ИА Амител

Президент России Владимир Путин / Фото: ТАСС
Президент России Владимир Путин / Фото: ТАСС

Президент России Владимир Путин назвал показатели уровня безработицы. Он рассказал об этом на прямой линии, объединенной с большой пресс-конференцией.

Владимир Путин подчеркнул, что уровень безработицы является одним из ключевых показателей экономического развития.

"Один из ключевых показателей – уровень безработицы. Она в России на рекордно низком уровне – 2,3%", – сказал президент.

Российский лидер отметил, что в РФ наблюдается рост промышленности – 4,4%.  При этом рост перерабатывающей промышленности составил 8%.

Напомним, президент России Владимир Путин подводит итоги года. В этот раз прямую линию вновь объединили с большой пресс-конференцией.

Трансляцию мероприятия ведут федеральные телеканалы, радиостанции, а также интернет-порталы, в том числе и amic.ru.

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Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

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Комментарии 4

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Гость

16:38:11 19-12-2024

ВПК, это не промышленность, а коту под хвост истребление продукции.

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$$

17:33:39 19-12-2024

урежьте зарплаты депутатам, заставьте их платить налог на роскошь, увеличьте зарплаты простым людям, выгоните из России всех нелегалов гастеров а при попытке прорваться в Россию сажайте их на долго.

глядишь и уровень безработицы снизится

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Гость

18:36:22 19-12-2024

А точно ли рабочих мест стало больше или может работников рабочего возраста меньше?

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Гость

12:03:04 20-12-2024

Гость (18:36:22 19-12-2024) А точно ли рабочих мест стало больше или может работников ра... Если в стране умерло станкостроение, НИИ, медицина... Догадайтесь, как снизилась безработица.

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