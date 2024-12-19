Путин: уровень безработицы в России находится на рекордно низком уровне
При этом наблюдается рост промышленности
19 декабря 2024, 16:35, ИА Амител
Президент России Владимир Путин назвал показатели уровня безработицы. Он рассказал об этом на прямой линии, объединенной с большой пресс-конференцией.
Владимир Путин подчеркнул, что уровень безработицы является одним из ключевых показателей экономического развития.
"Один из ключевых показателей – уровень безработицы. Она в России на рекордно низком уровне – 2,3%", – сказал президент.
Российский лидер отметил, что в РФ наблюдается рост промышленности – 4,4%. При этом рост перерабатывающей промышленности составил 8%.
Напомним, президент России Владимир Путин подводит итоги года. В этот раз прямую линию вновь объединили с большой пресс-конференцией.
Трансляцию мероприятия ведут федеральные телеканалы, радиостанции, а также интернет-порталы, в том числе и amic.ru.
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16:38:11 19-12-2024
ВПК, это не промышленность, а коту под хвост истребление продукции.
17:33:39 19-12-2024
урежьте зарплаты депутатам, заставьте их платить налог на роскошь, увеличьте зарплаты простым людям, выгоните из России всех нелегалов гастеров а при попытке прорваться в Россию сажайте их на долго.
глядишь и уровень безработицы снизится
18:36:22 19-12-2024
А точно ли рабочих мест стало больше или может работников рабочего возраста меньше?
12:03:04 20-12-2024
Гость (18:36:22 19-12-2024) А точно ли рабочих мест стало больше или может работников ра... Если в стране умерло станкостроение, НИИ, медицина... Догадайтесь, как снизилась безработица.