Путин: уровень безработицы в России находится на рекордно низком уровне

При этом наблюдается рост промышленности

19 декабря 2024, 16:35, ИА Амител

Президент России Владимир Путин / Фото: ТАСС

Президент России Владимир Путин назвал показатели уровня безработицы. Он рассказал об этом на прямой линии, объединенной с большой пресс-конференцией.

Владимир Путин подчеркнул, что уровень безработицы является одним из ключевых показателей экономического развития.

"Один из ключевых показателей – уровень безработицы. Она в России на рекордно низком уровне – 2,3%", – сказал президент.

Российский лидер отметил, что в РФ наблюдается рост промышленности – 4,4%. При этом рост перерабатывающей промышленности составил 8%.

Напомним, президент России Владимир Путин подводит итоги года. В этот раз прямую линию вновь объединили с большой пресс-конференцией.

Трансляцию мероприятия ведут федеральные телеканалы, радиостанции, а также интернет-порталы, в том числе и amic.ru.

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